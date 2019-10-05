5 окт. 2019 г., 15:21
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News Code: 83504176
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В Риме покажут иранский фильм

В Риме покажут иранский фильм

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Иранский фильм "Рона, мать Азима" Джамшида Махмуди будет показан на фестивале азиатского кино в Италии.

"Рона, мать Азима" ранее стал лучшим фильмом на международном кинофестивале в Пусане и кинофестивале "Сама" в Стокголме.
Фильм рассказывает историю афганского беженца Азима, который вместе с семьей живет в Тегеране. Перед ним, как перед главой семьи, встает выбор между собственной жизнью и жизнью матери, которая, по его словам, всегда была для него самым важным человеком.
20-й фестиваль азиатского кино 1-10 октября проходит в Риме.
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