В Риме покажут иранский фильм

"Рона, мать Азима" ранее стал лучшим фильмом на международном кинофестивале в Пусане и кинофестивале "Сама" в Стокголме.

Фильм рассказывает историю афганского беженца Азима, который вместе с семьей живет в Тегеране. Перед ним, как перед главой семьи, встает выбор между собственной жизнью и жизнью матери, которая, по его словам, всегда была для него самым важным человеком.

20-й фестиваль азиатского кино 1-10 октября проходит в Риме.

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