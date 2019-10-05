Иран на пути укрепления собственного производства и снижения импорта

Выступая на заседании по автомобильной промышленности, иранский министр заявил, что для достижения этой цели требуется около 4 млрд. долларов инвестиций в Иран.
"Снижение импорта относится таким отраслям: в текстильной промышленности и одежды до 1,2 млрд. долларов, 2 млн. в целлюлозной промышленности до 500 млн. долларов, в химической промышленности до 2,7 млрд. долларов, в минеральной промышленности до 2,4 млрд. долларов, в металлургической промышленности до 600 млн. долларов, в бытовой технике до 650 млн. долларов, в области машиностроения до 650 млн. долларов, в автомобильной промышленности до 1,4 млрд. долларов, а в области электроприбора до 250 млн. долларов", добавил он.
Иран в настоящее время находится под самым жестким экономическим санкциям США и их союзников. Продажа нефти как основной источник доходов страны резко снизился.
Иран из-за санкций поменяет свою экономическую политику, и предпринимает шаги в целях снижения зависимости от нефти и укрепления промышленности и производства в стране.
Тегеран, 5 октября, ИРНА – Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани заявил о планировании для снижения импорта страны на 10 млрд. долларов к 2021 году путем укрепления собственного производства.
Выступая на заседании по автомобильной промышленности, иранский министр заявил, что для достижения этой цели требуется около 4 млрд. долларов инвестиций в Иран.
-
Провинция Мазандаран избрана столицей туризма стран "Организация экономического сотрудничества" на 2022 год
Тегеран, 5 октября. ИРНА — В пятницу на третьем заседании министров сферы туризма стран-членов…
-
В Иране находится cамый большой на Ближнем Востоке банк стволовых клеток пуповинной крови
Мешхед, 5 октября, ИРНА. Самый большой банк стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке…
-
Иранка вышла в финал премьер-лиги Karate1
Москва, 5 октября. ИРНА — Иранская каратистка Розита Алипур смогла пробиться в финал международного…
-
Иран и Таджикистан заинтересованы в расширении туристического сотрудничества
Тегеран, 5 октября, ИРНА - Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Асгар…
-
Площадь озера Урмия в Иране увеличилась на 1100 км
Урмия, 5 октября, ИРНА - Начальник провинциального управления Комитета для возрождения озера…
-
У Ирана много потенциалов для привлечения туристов, заявил посол Италии
Тегеран, 5 октября, ИРНА – Посол Италии в Иране Джузеппе Перроне в интервью ИРНА заявил, что…
-
В Риме покажут иранский фильм
Тегеран, 5 октября, ИРНА – Иранский фильм "Рона, мать Азима" Джамшида Махмуди будет показан…
-
Иран на пути укрепления собственного производства и снижения импорта
Тегеран, 5 октября, ИРНА – Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани заявил…
-
Сборная Ирана по волейболу одержала вторую победу на Кубке мира
Тегеран, 5 октября, ИРНА – Иранская команда по волейболу обыграла Австралию со счетом 3:1 (25:22,…
-
Иран – рай редких кактусов мира
Тегеран, 5 октября, ИРНА – Может быть показываться неожиданным для кактуса, произрастающего…
Your Comment