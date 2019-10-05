Иран на пути укрепления собственного производства и снижения импорта

Выступая на заседании по автомобильной промышленности, иранский министр заявил, что для достижения этой цели требуется около 4 млрд. долларов инвестиций в Иран.

"Снижение импорта относится таким отраслям: в текстильной промышленности и одежды до 1,2 млрд. долларов, 2 млн. в целлюлозной промышленности до 500 млн. долларов, в химической промышленности до 2,7 млрд. долларов, в минеральной промышленности до 2,4 млрд. долларов, в металлургической промышленности до 600 млн. долларов, в бытовой технике до 650 млн. долларов, в области машиностроения до 650 млн. долларов, в автомобильной промышленности до 1,4 млрд. долларов, а в области электроприбора до 250 млн. долларов", добавил он.

Иран в настоящее время находится под самым жестким экономическим санкциям США и их союзников. Продажа нефти как основной источник доходов страны резко снизился.

Иран из-за санкций поменяет свою экономическую политику, и предпринимает шаги в целях снижения зависимости от нефти и укрепления промышленности и производства в стране.



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