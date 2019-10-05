5 окт. 2019 г., 14:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83503988
0 Persons

Сборная Ирана по волейболу одержала вторую победу на Кубке мира

Сборная Ирана по волейболу одержала вторую победу на Кубке мира

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Иранская команда по волейболу обыграла Австралию со счетом 3:1 (25:22, 18:25, 25:18, 25:23) на Кубке мира в Японии.

Иран одержал победу без присутствия связующего Саида Маруфа в состав команды.
Сборная Ирана в настоящее время занимает 7-е место на турнирной таблице, набрав 6 очков. Иран, который потерпел поражение от России и Египта, в пятницу обыграл Канаду со счетом 3:1.
Иранские волейболисты в воскресенье сыграют с Бразилией.
С 1 по 15 октября 2019 года Япония примет 14-й в истории Кубок мира по волейболу среди мужчин.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
6 + 11 =