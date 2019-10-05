Сборная Ирана по волейболу одержала вторую победу на Кубке мира

Иран одержал победу без присутствия связующего Саида Маруфа в состав команды.

Сборная Ирана в настоящее время занимает 7-е место на турнирной таблице, набрав 6 очков. Иран, который потерпел поражение от России и Египта, в пятницу обыграл Канаду со счетом 3:1.

Иранские волейболисты в воскресенье сыграют с Бразилией.

С 1 по 15 октября 2019 года Япония примет 14-й в истории Кубок мира по волейболу среди мужчин.

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