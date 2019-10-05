5 окт. 2019 г., 12:42
Journalist ID: 2390
News Code: 83503750
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Иран – рай редких кактусов мира

Иран – рай редких кактусов мира

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Может быть показываться неожиданным для кактуса, произрастающего в засушливых и пустынных районах Америки, что в одном из приятных городов на севере Ирана есть постоянная выставка этого растения.

На этой уникальной выставке в городе Астара на западе провинции Гилян у побережья Каспийского моря есть прекрасная коллекция редких и дорогих кактусов.


На этой выставке площадью 1400 квадратных метров, которая также считается самой большой теплицей кактусов на Ближнем Востоке, есть 2200 видов кактуса.
Кактусы из таких стран, как Бразилия, Перу, Мексика, Боливия, Южная Америка, существуют на этой выставке, некоторые из которых очень редкие. Не можно найти подобные кактусы на Ближнем Востоке.
Выставка кактусов считается уникальным брендом в области редких и дорогих цветов и растений для страны, провинции Гилан и пограничного города Астара. Тысячи иранских и иностранных туристов путешествуют по Астаре каждый год, чтобы посетить эту постоянную выставку.


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