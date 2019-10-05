5 окт. 2019 г., 10:19
Journalist ID: 2390
News Code: 83503289
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Региональная коалиция приведет к безопасности судоходства: иранский чиновник

Региональная коалиция приведет к безопасности судоходства: иранский чиновник

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Комментируя предложение иранского президента Хасана Рухани о безопасности Персидского залива и Оманского моря, генеральный директор Организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад заявил: "В случае координации соседних стран, региональная коалиция приведет к безопасности судоходства".

"Международные водные пути Ормузского пролива, Персидского залива и Оманского моря являются одним из самых безопасных морских маршрутов благодаря авторитету и флоту ВМС Исламской Республики Иран", заявил Растад.
По его словам, морская сила иранской армии и КСИР за последнее десятилетие не только установили безопасность судоходства на водах Ирана, но и способствовали обеспечению безопасности в рискованных районах сомалийского побережья.
Заявив, что создание иностранных коалиций не может помочь обеспечению безопасности в регионе, Растад отметил: " Организация портов и судоходства Ирана подчеркивает, что безопасность должна обеспечиваться региональными странами".
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