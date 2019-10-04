Иран занял второе место в мире по темпам развития туризма

В частности, в 2018 году Иран посетили 7,29 млн туристов, что на 49,9% больше по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского правительства со ссылкой на министерства туризма, культурного наследия и ремесел страны.

По данным министерства, согласно отчету всемирной туристической организации, в 2018 году Иран посетили 7,295 млн туристов, что на 2,428 млн больше по сравнению с показателем 2017 года. В нем отмечается, что в 2017 году Иран посетили 4,867 млн туристов.

Согласно данным UNWTO, больший чем у Ирана, был зафиксирован только в Эквадоре. Южноамериканскую страну в 2018 году посетили 2.6 млн туристов, что на 51% больше по сравнению с 2017 годом. Отмечается, что в 2017 году Эквадор посетили 1,6 млн туристов.

Кроме того, всемирная туристическая организация отмечает, что в Иран за 2017 год доход от международного туризма составил $4,4 млрд. Организация не указывает сколько заработал Иран на туристах в 2018 году.

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