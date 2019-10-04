Иран и Туркменистан подписали несколько соглашений о сотрудничестве

15-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Туркменистана, состоявшееся в Ашхабаде, охватило широкий круг тем, связанных с транспортом, телекоммуникациями, экономикой и торговлей, топливом и энергией, промышленностью и шахтами, наукой и культурой. Стороны обсудили и обсудили пути расширения сотрудничества в этих областях.

15-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Туркменистана, состоявшееся в Ашхабаде, охватило широкий круг тем, связанных с транспортом, телекоммуникациями, экономикой и торговлей, топливом и энергией, промышленностью и шахтами, наукой и культурой. Стороны также обсудили пути расширения сотрудничества в этих областях.

Иран является третьим по значимости внешнеторговым партнером Туркменистана, и сотрудничество двух стран сосредоточено в основном на транспорте, транзите, строительстве дорог, производстве электроэнергии и газа.

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