Посол Италии в стране призвал поддерживать хорошие отношения между двумя странами

«Многие иранские компании работают в области дизайна и архитектуры. Иранские дизайнеры действительно креативны, и наша цель сегодня - не только продемонстрировать работы известной итальянской компании, но и осветить историю обменов между двумя странами в области дизайна», - сказал он.

По его словам, Многие итальянские компании посещают иранские ярмарки, и значительная их часть активно работает в Иране.

«Культура является причиной связи между народами, и мы стремимся укрепить связь между двумя народами, Ираном и Италией, используя мировой язык искусства и культуры, чего и ждут от нас люди», - заключил посол.

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