СМИ: Иран освободит задержанную российскую журналистку

По словам дипломата, россиянку задержали "для дачи ряда объяснений".

Пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко отметил, дипмиссии пока не сообщали о намерении отпустить Юзик. В свою очередь, посол в Москве Мехди Санаи подтвердил, что россиянку освободят в ближайшее время.

Ранее МИД пригласил посла Ирана, чтобы прояснить обстоятельства случившегося и обеспечить права россиянки. В министерство прибыл его заместитель Ахмад Хейдариан.

Задержание россиянки

О задержании Юзик в Facebook сообщил журналист Борис Войцеховский.

По информации российского посольства, журналистка прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению. Пограничники в аэропорту без объяснения причин изъяли у нее паспорт. Девушку арестовали в отеле 2 октября.

Журналистка не стала сообщать в российское представительство о сложившейся ситуации. При этом пресс-секретарь посольства в Тегеране Андрей Ганенко заявил, что Юзик "по словам мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами".

Он также добавил, что, по информации от матери журналистки, Юзик инкриминуруют работу на израильские спецслужбы и ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Дочь журналистки добавила, что у Юзик отобрали телефон, и других способов связаться с ней нет.

После задержания россиянки посольстве в Тегеране рекомендовало отечественным журналистам оповещать о приезде в Иран.

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