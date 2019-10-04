В Вене прошел экономический форум Ирана и Австрии

Председатель торговой палаты Ирана и Австрии Педрам Сольтани на форуме заявил о важной роли средних и малых предприятий для сохранения и расширения торговых связей двух стран.

Указав на хорошие экономические отношения Тегерана и Вены, поверенный в делах Ирана в Австрии Хамидреза Мадад заявил о готовности посольства ИРА для представления информации и услуг торговым делегациям Австрии.

Австрийские стороны на этом форуме подчеркнули, что ЕС и Австрия не признают односторонние санкции США в отношении Ирана, и выступают против них.

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