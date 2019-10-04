Сборная Ирана по волейболу обыграла Канаду на кубке мира

Иран, который потерпел поражение от России и Египта, в матче с Канадой сыграл с новым составом.

Иранские волейболисты в субботу сыграют с Австралией.

С 1 по 15 октября 2019 года Япония примет 14-й в истории Кубок мира по волейболу среди мужчин.

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