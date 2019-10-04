4 окт. 2019 г., 12:59
Journalist ID: 2390
News Code: 83502549
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Сборная Ирана по волейболу обыграла Канаду на кубке мира

Сборная Ирана по волейболу обыграла Канаду на кубке мира

Тегеран, 4 октября, ИРНА – Иран в пятницу одержал первую победу на кубке мира, обыграв Канаду со счетом 3:1 (18:25, 25:23, 27:25, 25:19) на кубке мира.

Иран, который потерпел поражение от России и Египта, в матче с Канадой сыграл с новым составом.
Иранские волейболисты в субботу сыграют с Австралией.
С 1 по 15 октября 2019 года Япония примет 14-й в истории Кубок мира по волейболу среди мужчин. 
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