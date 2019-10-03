Иран намерен наращивать сотрудничество с Азербайджаном по всем направлениям

"Отношения между Ираном и Азербайджаном в последние годы развиваются успешно по различным направлениям", заявил иранский посол на встрече с председателем Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики Васифом Талыбовым.

По его словам, ирано-азербайджанский объем товарооборота в последние годы, с момента его вступления в должность увеличился в три раза. При этом Джахангирзаде подчеркнул, что он принимает все усилия для того, чтобы увеличить объем товарооборота между Тегераном и Баку, создавая необходимую инфраструктуру для бизнесменов двух стран.

Он указал на хорошие отношения между официальными лицами двух стран, заявив, что Президент Ирана Хасан Рухани, а также глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф считают, что дальнейшее укрепление ирано-азербайджанских отношений отвечает общим интересам и желаниям народов двух стран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409