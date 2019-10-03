3 окт. 2019 г., 19:21
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News Code: 83502172
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Зангане призвал к наращиванию сотрудничества между странами-экспортерами газа

Зангане призвал к наращиванию сотрудничества между странами-экспортерами газа

Москва, 3 октября. ИРНА — Страны-экспортеры газа должны продолжать наращивать сотрудничество и координацию между собой. Об этом глава министерства нефти Ирана Бижан Зангане заявил во время выступления на министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), которая проходит в рамках Российской энергетической недели.

"Идея о создании Форума стран-экспортеров газа, известного как газовая ОПЕК возникла в 2001 году в Тегеране", сказал Зангане. — "За последние 18 лет мы стали свидетелями очень большого прогресса в работе форума".

"Тегеран призывает к наращиванию сотрудничества между странами-экспортерами газа с целью решения проблем, стоящих перед газовой промышленностью во всем мире", подчеркнул Зангане.

Он назвал действия США и ряд региональных режимов разрушительными, заявив, что санкционная политика и дестабилизирующие шаги вредно для мировой экономики и энергетики.

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