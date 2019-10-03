Министр нефти Ирана провел встречи с армянским и катарским коллегами

Бижан Зангане сначала встретился с министром территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном в Москве.

На встрече он подчеркнул растущие связи между двумя странами в области энергетики, особенно газовой, и назвал перспективы сотрудничества между Тегераном и Ереваном позитивными, учитывая постоянную связь между лидерами двух стран.

Зангане также встретился с министром энергетики Катара Саадом Шеридой аль-Кааби и стороны обменялись мнениями о последних событиях в области энергетики и безопасной транспортировки и экспорта газа.

Следует отметить, что Министерская встреча Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) впервые был проведен в Тегеране по инициативе Исламской Республики Иран.

Одними из главных тем для обсуждения на РЭН-2019 станет цифровая трансформация отрасли и ценообразование на рынке нефти, а также развитие рынка угля, атомной энергетики, перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК и экологическая трансформация. В программу мероприятия также входит презентация отчета стран ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2019.

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