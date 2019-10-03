Глава МИД Индии подчеркнул необходимость сохранения экономических связей с Ираном

«В современном мире Иран и Индия честно понимают возможности и проблемы друг друга. Для нас основной проблемой является постоянный доступ к экономическим и энергетическим ресурсам, которые были достигнуты до сих пор. Но Индия обеспокоена нестабильностью и напряженностью на Ближнем Востоке», - сказал он.

«Индия имеет обширные отношения с Ираном. У Нью-Дели и Тегерана очень сильные политические отношения. Культурные связи между двумя странами также широкие. Индия управляет портом в Иране, чтобы помочь Афганистану. Так что это те преимущества, которые Индия, несомненно, будет защищать», - отметил он.

Индия является одним из основных потребителей нефти Ирана. В прошлом году из Ирана было импортировано около 23.5 млн. тонн сырой нефти.

Товарооборот между Индией и Ираном достигла 12.9 млрд. долларов в 2016 и 2017 годах. Индия импортировала из Ирана сырых нефтепродуктов на сумму 10.5 млрд. долларов и экспортировала в Иран товаров на 2,4 млрд. долларов.

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