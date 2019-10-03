3 окт. 2019 г., 11:55
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News Code: 83501651
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Посол Италии: Иран обладает всеми требованиями для привлечения иностранных туристов

Посол Италии: Иран обладает всеми требованиями для привлечения иностранных туристов

Тегеран, 3 сентября, ИРНА - Несмотря на свое природное разнообразие и благодаря историческим объектам, Иран обладает всеми чертами для привлечения иностранных туристов, заявил посол Италии в Иране Джузеппе Перроне.

«Иран очень привлекателен для иностранных туристов, и многие иностранные туристы выбирают Иран для путешествия», - сказал он в интервью ИРНА.

«Итальянские туристы также очень любят Иран, потому что страна обладает природным разнообразием, которое привлекает их, итальянцы также любят уникальные древние объекты Ирана. Архитектура в Иране имеет долгую историю, которая впечатляет итальянских туристов. Низкие цены в Иране могут стать еще одной причиной для поездки в Иран», - отметил он.

Как указал посол, иностранные туристы должны приехать в Иран, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в нем. Нужно приехать в Иран, чтобы поверить можно наслаждаться иранской красотой и гостеприимством.

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