Глава Дагестана заявил о возможном запуске авиасообщения в Иран

"Недавно встречались с коллегами из Ирана, обсуждали вопрос, обсуждали преференции в части обслуживания аэродромов. Они (иранская сторона) должны были определить авиакомпанию. Предварительно разговор состоялся", - сказал Васильев.

Создание новых авиамаршрутов позволит повысить туристический и деловой поток между регионами и расширить возможности торгово-экономического сотрудничества регионов Северного Кавказа с провинциями Ирана. Так, перспективы имеет экспорт из регионов России в Иран таких типов продукции, как зерновые, масличные культуры и халяльной продукции.

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