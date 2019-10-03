3 окт. 2019 г., 11:33
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News Code: 83501606
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Глава Дагестана заявил о возможном запуске авиасообщения в Иран

Глава Дагестана заявил о возможном запуске авиасообщения в Иран

Москва, 3 сентября, ИРНА - Запуск авиасообщения из Махачкалы в Республику Иран прорабатывается властями. Об этом заявил во вторник журналистам глава Дагестана Владимир Васильев на полях XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Недавно встречались с коллегами из Ирана, обсуждали вопрос, обсуждали преференции в части обслуживания аэродромов. Они (иранская сторона) должны были определить авиакомпанию. Предварительно разговор состоялся", - сказал Васильев.

Создание новых авиамаршрутов позволит повысить туристический и деловой поток между регионами и расширить возможности торгово-экономического сотрудничества регионов Северного Кавказа с провинциями Ирана. Так, перспективы имеет экспорт из регионов России в Иран таких типов продукции, как зерновые, масличные культуры и халяльной продукции.

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