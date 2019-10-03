3 окт. 2019 г., 11:27
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News Code: 83501585
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Организация по атомной энергии Ирана объявила о продолжении сокращения обязательств по СВПД

Организация по атомной энергии Ирана объявила о продолжении сокращения обязательств по СВПД

Тегеран, 3 сентября, ИРНА - Организация по атомной энергии Ирана опубликовала в среду заявление в ответ на выступления Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи о сокращении обязательств по ядерной сделке и увеличении обширной научной и стратегической ядерной деятельности.

Вчера Верховный лидер Ирана на встрече с командованием Корпуса стражей исламской революции заявил, что Тегеран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет «нужного результата».

При этом Организация по атомной энергии страны выступила с заявлением. «Иранская организация по атомной энергии, особенно учитывая твердую точку зрения Верховного лидера исламской революции в области мирной ядерной деятельности, поддерживая при этом сокращать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) со всеми ее специализированными научными возможностями, средствами и оборудованием, продолжит осуществлять обширную научную и стратегическую деятельность, а также приобретать новые возможности в различных областях аппаратного и программного обеспечения в рамках национальных законов и обязательств по гарантиям для достижения нужного результата», - говорится в заявлении.

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