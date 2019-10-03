Агентства по атомной энергии Ирана объявило о продолжении сокращения обязательств по СВПД

Вчера Верховный лидер Ирана на встрече с командованием Корпуса стражей исламской революции заявил, что Тегеран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет «нужного результата».

При этом Агентство по атомной энергии страны выступил с заявлением. «Иранская организация по атомной энергии, особенно учитывая твердую точку зрения Верховного лидера исламской революции в области мирной ядерной деятельности, поддерживая при этом сокращать обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) со всеми ее специализированными научными возможностями, средствами и оборудованием, продолжит осуществлять обширную научную и стратегическую деятельность, а также приобретать новые возможности в различных областях аппаратного и программного обеспечения в рамках национальных законов и обязательств по гарантиям для достижения нужного результата», - говорится в заявлении.

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