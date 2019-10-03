Зороастрийский праздник Мехреган прошел в иранском Йезде

Однововременно с Йездом в других городах Ирана также отметили этот иранский древний праздник.

Мехреган— иранский и зороастрийский праздник в честь Митры, божества договора, доверия, дружбы и любви.

Мехреган — это иранский праздник, и, возможно, даже более древний, однако это остаётся предметом спекуляций. В IV веке до н. э. он был создан как один из зороастрийских праздников, и сохраняется даже сегодня, после исламизации Ирана, отмечаясь всем обществом.

Мехреган — это праздник именин. Именинные праздники в зороастризме празднуются при совпадении божества дня и месяца. Всего 11 таких праздников. Из них только два сохраняются в нынешнем Иране — это Мехреган в честь Митры/Мехра и Тиреган в честь Тиштрьи/Тира.

Мехреган выпадает на 196 день календарного года. В частности, для календарей, которые за начало года принимают Ноуруз (21 марта), Мехреган приходится на 2 октября.

Вне зороастризма Мехреган воспринимается как народный праздник урожая.

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