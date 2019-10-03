Премьер-министр Армении объявил о продолжении переговоров с Ираном для расширения сотрудничества

«Дискуссия в Ереване с президентом Ирана Хасаном Рухани стала продолжением логических и политических переговоров, которые начались с времени моего визита в Тегеран в феврале этого года», - сказал он.

«На встрече были учтены ситуация вокруг Ирана и наша заинтересованность в расширении сотрудничества с Тегераном в области энергетики», - добавил он.

По словам премьер-министра Армении, правительства двух стран хорошо знают о различиях в развитии в отношениях и проблемах и пытаются найти пути их совместного решения.

На днях президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани посетил Армению по приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна во главе высокопоставленной политической и экономической делегации.

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