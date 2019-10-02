3 окт. 2019 г., 00:06
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News Code: 83501247
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Турция и Иран намерены достичь товарооборота в $30 млрд

Турция и Иран намерены достичь товарооборота в $30 млрд

Тегеран, 2 октября. ИРНА — Тегеран и Анкара поставили перед собой цель увеличить товарооборот до $30 млрд. Об этом заявил Министр экономики Ирана Фархад Дежпасанд.

"Взаимные усилия двух стран могут привести к достижению поставленной цели — увеличить товарооборот до $30 млрд", заявил Дежпасанд на встрече с главой таможенной службы Турции в Тегеране.

Иранский министр экономики также выразил заинтересованность Тегерана наращивать сотрудничество с Анкарой по всем направлениям.

Он отметил, что существуют большие возможности для наращивания сотрудничества между таможенными службами двух стран.

27 сентября президент Турции Тайип Эрдоган, заявил, что Анкара продолжит закупать у Ирана нефть и природный газ несмотря на санкции США.  Эрдоган добавил, что Турция и Иран поставили задачу увеличить товарооборот с $7,5 до $30 млрд., увеличив при этом использование национальных валют.

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