2 окт. 2019 г., 23:26
Journalist ID: 2177
News Code: 83501241
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Единственный способ деэскалации напряженности в регионе - это противостояние бесчеловечным действиям сионистов

Единственный способ деэскалации напряженности в регионе - это противостояние бесчеловечным действиям сионистов

Тегеран, 2 октября. ИРНА — Иран считает, что единственным способом деэскалации напряженности на Ближнем Востоке является противостояние бесчеловечным, интервенционистским и разрушительным действиям сионистского режима, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана комментируя заявление МИД ФРГ по Ирану, призвал власти Германии признать уже реалии региона, и играть свою конструктивную роль в содействии установлению прочного мира и стабильности в регионе путем прекращения поддержку преступлений сионистского режима, в том числе в Палестине, Ливане и Сирии.

"Исламская Республика Иран считает поддержку угнетенных народов региона, включая палестинский народ человеческими исламским обязательствами", отметил Мусави, подчеркнув, что Тегеран по-прежнему продолжить поддерживать Палестину.

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