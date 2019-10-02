Единственный способ деэскалации напряженности в регионе - это противостояние бесчеловечным действиям сионистов

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана комментируя заявление МИД ФРГ по Ирану, призвал власти Германии признать уже реалии региона, и играть свою конструктивную роль в содействии установлению прочного мира и стабильности в регионе путем прекращения поддержку преступлений сионистского режима, в том числе в Палестине, Ливане и Сирии.

"Исламская Республика Иран считает поддержку угнетенных народов региона, включая палестинский народ человеческими исламским обязательствами", отметил Мусави, подчеркнув, что Тегеран по-прежнему продолжить поддерживать Палестину.

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