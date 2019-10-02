Путин: Иран из-за санкций США не может реализовать свои возможности

"Иран обладает огромным потенциалом, является очень крупным игроком на мировом энергетическом рынке, но, к сожалению, из-за санкционной политики американской

администрации Иран не может реализовать в полном объеме свои возможности и, на мой взгляд, это очень вредно и для мировой экономики в целом, и для мировой энергетики, потому что это не дает возможность обеспечить стабильную работу сектора", сообщил Путин.

Отвечая на вопрос, как он рассматривает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, он ответил: "Мы это осуждаем, но мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств".

Путин подчеркнул, что колебания на рынке действительно возникли, потери у Саудовской Аравии были большими. Но, по его словам, в течение недели все восстановилось на мировых рынках и сейчас цена Brent упала ниже 60 долларов за баррель.

"Вчера мы тоже эту тему с президентом (Ирана Хасаном) Рухани обсуждали, его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие, он непричастен к этому событию, и для него, для Ирана, несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным", указал Путин.

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