2 окт. 2019 г., 17:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83500900
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Учиться в Иране: всё больше иностранных студентов выбирают иранские вузы

Учиться в Иране: всё больше иностранных студентов выбирают иранские вузы

Тегеран, 2 октября. ИРНА — В настоящее время в иранских высших учебных заведений учится более 56 тысяч иностранных студентов из 101 страны мира, заявил заместитель Министерства науки, исследований и технологий Ирана по международным делам Хусейн Салар Амоли.

"На сегодняшний день в иранских вузах проходят обучение порядка 313 56 тыс. иностранных студентов", сказал Салар Амоли, выступая на местной церемонии в городе Бабол на севере страны.

По его словам граждане из 101 страны мира учатся в университетах Ирана.

Замминистра науки Ирана отметил, что с каждым годом число иностранных студентов иранских вузов увеличивается.  Существенный рост показывают Афганистан и Ирак.

Салар Амоли также отметил рост сотрудничества иранских университетов с европейскими вузами. "На сегодняшний день иранские вузы проводят 466 образовательных проектов в вузах Европы", уточнил он. "Это событие содействует интернационализации вузов нашей страны", заключил он.

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