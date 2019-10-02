Учиться в Иране: всё больше иностранных студентов выбирают иранские вузы

"На сегодняшний день в иранских вузах проходят обучение порядка 313 56 тыс. иностранных студентов", сказал Салар Амоли, выступая на местной церемонии в городе Бабол на севере страны.

По его словам граждане из 101 страны мира учатся в университетах Ирана.

Замминистра науки Ирана отметил, что с каждым годом число иностранных студентов иранских вузов увеличивается. Существенный рост показывают Афганистан и Ирак.

Салар Амоли также отметил рост сотрудничества иранских университетов с европейскими вузами. "На сегодняшний день иранские вузы проводят 466 образовательных проектов в вузах Европы", уточнил он. "Это событие содействует интернационализации вузов нашей страны", заключил он.

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