США используют нефть как оружие: министр нефти Ирана

Выступая на сессии "Российской энергетической недели-2019" в Москве, Зангане отметил, что США использовали все свои оружия против Ирана за последний год.
"Мы боремся с США, так как Вашингтон ввел экономическую войну против нас", заявил иранский министр нефти, добавив, что нефть и газ не являются оружием, а сырье для благосостояния людей, производителей и потребителей.
Заявив, что на добычу газа и строительные проекты в Иране санкции США не повлияли, Зангане сказал: "В нынешнем году повысим добычу месторождения в южной части Ирана до 70 млн куб м в сутки".
"Санкции США никак не влияют на этот проект", - отметил он.
По его словам, к концу 2020 года добыча газа на месторождении "Южный Парс" достигнет до 27 млрд. куб м в сутки.
Зангане также заявил об экспорте иранского газа в Ирак, Турцию, Пакистан, Оман и Армению.
Он также выразил надежду, что после снижения санкций и разрешения региональных проблем Персидский залив превратится в лучшее место для экспорта иранского газа.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Пленарное заседание в среду состоится в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Путин затронет наиболее острые проблемы глобальной энергетической повестки дня. Он расскажет о достижениях в сфере энергетики, перспективах национального ТЭК, масштабных задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы.
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Москва, 2 октября, ИРНА – Глава миннефти Ирана Бижан Намдар Зангане в среду заявил, что США используют нефть как оружие против Ирана.
Выступая на сессии "Российской энергетической недели-2019" в Москве, Зангане отметил, что США использовали все свои оружия против Ирана за последний год.
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