Иран: присутствие инностранных сил для обеспечения безопасности в регионе нарушает безопасность

"Иран считает, что любое вмешательство в обеспечение безопасности региона со стороны иностранцев само по себе создает и усиливает отсутствие безопасности и напряженность в регионе", - сказал Мусави.

"Вместо того, чтобы вмешиваться в региональные дела, Генеральный секретарь НАТО должен нести ответственность за разрушительные последствия военной интервенции на Ближнем Востоке и в Западной Азии, которая привела только к жертвам среди гражданского населения, росту терроризма, увеличению производства наркотиков, опустошению и небезопасности в некоторых странах региона", - отметил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в интервью заявил, что все члены НАТО глубоко обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе, его поддержкой террористических групп и его ракетной программой.

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