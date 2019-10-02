2 окт. 2019 г., 14:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83500614
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Иран: присутствие инностранных сил для обеспечения безопасности в регионе нарушает безопасность

Иран: присутствие инностранных сил для обеспечения безопасности в регионе нарушает безопасность

Тегеран, 2 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудила интервенционистские заявления Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, подчеркнув, что любое участие иностранцев в мероприятиях по обеспечению безопасности в регионе приведет к усилению отсутствия безопасности и напряженности.

"Иран считает, что любое вмешательство в обеспечение безопасности региона со стороны иностранцев само по себе создает и усиливает отсутствие безопасности и напряженность в регионе", - сказал Мусави.

"Вместо того, чтобы вмешиваться в региональные дела, Генеральный секретарь НАТО должен нести ответственность за разрушительные последствия военной интервенции на Ближнем Востоке и в Западной Азии, которая привела только к жертвам среди гражданского населения, росту терроризма, увеличению производства наркотиков, опустошению и небезопасности в некоторых странах региона", - отметил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в интервью заявил, что все члены НАТО глубоко обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе, его поддержкой террористических групп и его ракетной программой.

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