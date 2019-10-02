Политика максимального давления США потерпела неудачу

"Они (американцы – ред.) полагали, что в случае усиления политики максимального давления, Исламская Республика Иран будет вынуждена к смягчению, но эта политика благодаря божественной власти до сих пор привела к проблемам для них", добавил Лидер.

"Мы серьезно будем продолжать сокращение обязательств в рамках СВПД, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) несет ответственность за этот вопрос, они должны тщательно и в полной мере сократить обязательства, пока мы получим желаемый результат, и безусловно, мы достигнем желаемого результата", отметил лидер Исламской революции.

"США заплатили высокую цену за создание ДАИШ (ИГИЛ), предоставили им оружие, финансовую и пропагандистскую поддержку, и теперь, когда террористическая группировка ДАИШ уничтожена, они (американцы – ред.) лгут, что мы уничтожили ДАИШ!", отметил лидер.

"Президент США признал, что потратил 7 триллионов долларов в регионе, но получил только провал взамен, и этот процесс продолжится", заключил лидер.

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