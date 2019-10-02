2 окт. 2019 г., 13:13
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News Code: 83500415
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Иранский фильм вышел в испанский кинофестиваль "IMOFIS"

Иранский фильм вышел в испанский кинофестиваль "IMOFIS"

Тегеран, 2 октября, ИРНА – Первый фильм иранского актера Бехзада Ходавейси "Дочери зимы" вышел в международный мобильный кинофестиваль "IMOFIS".

IMOFIS – ежегодное международное мероприятие, посвященное независимым кинорежиссерам.
Мобильный "IMOFIS" кинофестиваль каждый год проходит в одной стране. Этот кинофестиваль в этом году пройдет в иранской свободной зоне Арванд (Абадан, Хоррамшахр, Арвандкенар), которая расположена на северо-западе Персидского залива.
"Дочери зимы" – единственный иранский фильм в этом кинофестивале, который 25-29 октября пройдет в Абадане.
Мобильный "IMOFIS" кинофестиваль также прошел в таких странах, как Куба, Испания, Ирак, Судан, Малайзия, Колумбия, Афганистан, Бангладеш, Тунис, Марокко и Перу. Напомним, "Дочери зимы" ранее стал лучшим фильмом шведского кинофестиваля "Loela".


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