Иранский фильм вышел в испанский кинофестиваль "IMOFIS"

IMOFIS – ежегодное международное мероприятие, посвященное независимым кинорежиссерам.

Мобильный "IMOFIS" кинофестиваль каждый год проходит в одной стране. Этот кинофестиваль в этом году пройдет в иранской свободной зоне Арванд (Абадан, Хоррамшахр, Арвандкенар), которая расположена на северо-западе Персидского залива.

"Дочери зимы" – единственный иранский фильм в этом кинофестивале, который 25-29 октября пройдет в Абадане.

Мобильный "IMOFIS" кинофестиваль также прошел в таких странах, как Куба, Испания, Ирак, Судан, Малайзия, Колумбия, Афганистан, Бангладеш, Тунис, Марокко и Перу. Напомним, "Дочери зимы" ранее стал лучшим фильмом шведского кинофестиваля "Loela".



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