Иран заявил о своем стремлении в безопасности Персидского залива и Ормузского пролива

Багери, который недавно посетил в Китай, в интервью телеканалу Phoenix TV заявил, что "Иран никогда не заинтересован в военной конфронтации с какой-либо страной в мире и в регионе, но защитит себя от действий, которые поставят под угрозу безопасность региона".

"Иран не заинтересован в войне в этом регионе или где-либо еще в мире. Иран всегда поддерживает мир, и за последние три столетия Иран не испытывал жадности к своим соседям", - отмети л он.

Он также об отношениях с Китаем сказал, что Иран и Китай, помимо политического, торгового, экономического и культурного сотрудничества, также сотрудничают в военной и оборонной сферах.

"После подписания документа о сотрудничестве между двумя странами, с началом реализации стратегического соглашения, военные отношения между двумя странами будут расширены, и мы пригласили Китай к маневру с Ираном и Россией в северной части Индийского океана и Оманского моря, и страна согласилась с предложением", - указал Багери.

"Мы также предпримем шаги для разработки совместных оборонной продукции, включая исследования и различные виды деятельности, которые приведут к созданию более стабильной мировой армии", - закулючил он.

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