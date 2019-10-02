Иран принял участие в культурной выставке Баку

На этой выставке, которая прошла при поддержке Дома культуры Баку, присутствовали культурное атташе Ирана по культуре Асгар Фарси, послы и представители некоторых стран и ряд представителей парламента Азербайджана.

Указав на культурные, исторические и религиозные общие традиции Ирана и Азербайджана, культурное атташе Ирана назвал эти свойства символом братства двух народа.

Фарси также на церемонии открытия выставки заявил о действиях культурного представительства Ирана в Баку, включая перевод произведений иранских поэтов и литераторов на турецкий язык.

"Мы приветствуем любое сотрудничество в областях культуры, искусства и литературы в целях расширения отношений двух стран", отметил он.

В однодневной культурной выставке Баку приняли участие Азербайджан, Иран, Россия и Казахстан.



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