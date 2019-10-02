2 окт. 2019 г., 12:19
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News Code: 83500259
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Иран принял участие в культурной выставке Баку

Иран принял участие в культурной выставке Баку

Баку, 2 октября, ИРНА – Культурные и искусственные продукты Ирана в среду представлены на культурной выставке Баку.

На этой выставке, которая прошла при поддержке Дома культуры Баку, присутствовали культурное атташе Ирана по культуре Асгар Фарси, послы и представители некоторых стран и ряд представителей парламента Азербайджана.
Указав на культурные, исторические и религиозные общие традиции Ирана и Азербайджана, культурное атташе Ирана назвал эти свойства символом братства двух народа.
Фарси также на церемонии открытия выставки заявил о действиях культурного представительства Ирана в Баку, включая перевод произведений иранских поэтов и литераторов на турецкий язык.
"Мы приветствуем любое сотрудничество в областях культуры, искусства и литературы в целях расширения отношений двух стран", отметил он.
В однодневной культурной выставке Баку приняли участие Азербайджан, Иран, Россия и Казахстан.


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