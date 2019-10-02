Итальянские компании стремятся продолжить сотрудничать с Ираном

"Естественно, итальянские компании вынуждены сотрудничать с Ираном в соответствии с действующим итальянским законодательством, а также заинтересованы в сотрудничестве с иранскими компаниями", - сказал он.

Посол Италии посетил 13-й Международную выставку драгоценных металлов, золота, драгоценных камней, часов и провел встречи с должностными лицами Исфахана.

"Мы стремимся, чтобы США отменить санкции и позволили итальянским компаниям сотрудничать с иранскими компаниями для подержания хороших отношений", - добавил он.

"В прошлом году товарооборот между двумя странами был ниже, чем в предыдущие годы из-за санкций, но торговля продолжается, и мы надеемся, что она будет расти", - указал посол.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472