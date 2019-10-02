Рухани: путь дипломатии не закрыт

Выступая на заседании кабинета министров в среду, Хасан Рухани указал, что инициатива Франции для сохранения ядерной сделки могла бы быть принят. "Инициатива состояла в том, чтобы удержать Иран от ядерного оружия, как и мы всегда стремились к этому. Еще по этой инициативе Иран должен помочь миру в регионе и водных маршрутов, как мы также так и делали до сих пор", - добавил он.

"США должны отменит санкции, и при этом Иран немедленно начнет продавать нефть и зарабатывать деньги", - подчеркнул он.

"Все переговоры в Нью-Йорке были направлены на то, чтобы снова создать группу 5+1 и мы заявил, что согласны, просто при условии, что те, кто ударил группу 5+1, должны вернутся к столу переговоров этой группы. Заседание группы "шестёрка" могло бы быть проведено на полях Генассамблее ООН", - продолжил он.

"Заговор антииранского лобби в Нью-Йорке, которое стремилось создать для Ирана образ, противостоящий миру, и отстаивать напряженность и конфликты не увенчался успехом, особенно в связи с инициативой Ирана по "Ормузской мирной инициативе", - указал Рухани.

"В конце нашего короткого пребывания в Нью-Йорке мы почувствовали, что заговор и созданная врагом атмосфера разрушились, и возникли другие условия, особенно когда Иран стал пионером мира на Генассамблее ООН благодаря своей инициативе", - заключил президент.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472