2 окт. 2019 г., 11:32
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News Code: 83500112
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Сборная Ирана по прыжкам в воду заняла второе место на чемпионате Азии

Сборная Ирана по прыжкам в воду заняла второе место на чемпионате Азии

Тегеран, 2 октября, ИРНА – Иранская команда по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по водным видам спорта в Индии.

В третий день соревнований в состав иранской команды вошли Али Шакул и Моджтаба Валипур, которые выиграли серебро.
Сборные Индии и Катара заняли первое и третье места, соответственно.
Напомним, иранский спортсмен Моджтаба Валипур и Мохаммад Джамшиди завоевали серебро и бронзу с 1-метрового трамплина, Масуд Вакили и Моджтаба Валипур также выиграли бронзу с 10-метрового трамплина.


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