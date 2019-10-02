Сборная Ирана по прыжкам в воду заняла второе место на чемпионате Азии

В третий день соревнований в состав иранской команды вошли Али Шакул и Моджтаба Валипур, которые выиграли серебро.

Сборные Индии и Катара заняли первое и третье места, соответственно.

Напомним, иранский спортсмен Моджтаба Валипур и Мохаммад Джамшиди завоевали серебро и бронзу с 1-метрового трамплина, Масуд Вакили и Моджтаба Валипур также выиграли бронзу с 10-метрового трамплина.



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