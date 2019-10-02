В третий день соревнований в состав иранской команды вошли Али Шакул и Моджтаба Валипур, которые выиграли серебро.
Сборные Индии и Катара заняли первое и третье места, соответственно.
Напомним, иранский спортсмен Моджтаба Валипур и Мохаммад Джамшиди завоевали серебро и бронзу с 1-метрового трамплина, Масуд Вакили и Моджтаба Валипур также выиграли бронзу с 10-метрового трамплина.
Тегеран, 2 октября, ИРНА – Иранская команда по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по водным видам спорта в Индии.
В третий день соревнований в состав иранской команды вошли Али Шакул и Моджтаба Валипур, которые выиграли серебро.
-
Иран принял участие в культурной выставке Баку
Баку, 2 октября, ИРНА – Культурные и искусственные продукты Ирана в среду представлены на культурной…
-
Рухани: путь дипломатии не закрыт
Тегеран, 2 октября, ИРНА - Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, заявив, что путь…
-
Сборная Ирана по прыжкам в воду заняла второе место на чемпионате Азии
Тегеран, 2 октября, ИРНА – Иранская команда по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина завоевала…
-
Стартовал 34-й международный велотур Иран-Азербайджан
Тебриз, 2 октября, ИРНА - Сегодня начался 34-й Международный велотур Иран-Азербайджан с участием…
-
Стоимость экспорта из иранской таможни Базарган увеличился в 3 раза
Урмия, 2 октября, ИРНА – Начальник таможенного управления Базарган Садек Намдар в среду сообщил,…
-
Было изучено присоединение Персидского залива к Черному морю в Армении
Москва, 2 октября, ИРНА - Министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммад…
-
Министр нефти Ирана прибыл в Москву
Москва, 2 октября, ИРНА - Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в среду утром прибыл в Москву,…
-
Саммит ЕАЭС в Ереване
1 октября в столице Армении прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием…
-
МИД Ирана призвал защищать СВПД от односторонности США
Тегеран, 2 октября. ИРНА — Мы должны спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по…
-
Нидерланды и Иран обменялись мнениями по борьбе с наводнениями
Тегеран, 1 октября, ИРНА – Указав на недавние наводнения в Иране, посол Нидерландов в Иране…
Your Comment