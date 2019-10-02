2 окт. 2019 г., 10:41
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News Code: 83499969
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Стоимость экспорта из иранской таможни Базарган увеличился в 3 раза

Стоимость экспорта из иранской таможни Базарган увеличился в 3 раза

Урмия, 2 октября, ИРНА – Начальник таможенного управления Базарган Садек Намдар в среду сообщил, что в первой половине текущего года, стоимость экспорта из таможни Базарган увеличился в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом.

"В первой половине текущего года 95 тыс. 793 тонн товаров стоимостью 126 млн. 800 тыс. долларов были экспортированы из таможни Базарган", заявил он в беседе с корреспондентом ИРНА.
По его словам, объем экспорта из таможни Базарган вырос на 16% по сравнению с подобным периодом в прошлом году.
Он добавил, что сельскохозяйственные и нефтехимические продукты и изделия из камня и металла были среди товаров, которые были экспортированы в различные страны мира.
Таможня Базарагн считается одним из трех пограничных пунктов между Ираном и Турцией, которая работает в круглосуточном режиме.


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