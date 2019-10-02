Стоимость экспорта из иранской таможни Базарган увеличился в 3 раза

"В первой половине текущего года 95 тыс. 793 тонн товаров стоимостью 126 млн. 800 тыс. долларов были экспортированы из таможни Базарган", заявил он в беседе с корреспондентом ИРНА.

По его словам, объем экспорта из таможни Базарган вырос на 16% по сравнению с подобным периодом в прошлом году.

Он добавил, что сельскохозяйственные и нефтехимические продукты и изделия из камня и металла были среди товаров, которые были экспортированы в различные страны мира.

Таможня Базарагн считается одним из трех пограничных пунктов между Ираном и Турцией, которая работает в круглосуточном режиме.



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