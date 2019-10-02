2 окт. 2019 г., 09:46
Journalist ID: 2388
News Code: 83499858
0 Persons

Было изучено присоединение Персидского залива к Черному морю в Армении

Было изучено присоединение Персидского залива к Черному морю в Армении

Москва, 2 октября, ИРНА - Министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами на полях визита президента страны Хасана Рухани в Армению провел отдельные встречи с министрами Армении и обсудил план присоединение Персидского залива к Черному морю.

Эслами на встрече с министром территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном также коснулся давних отношений между народами двух стран и воли двух правительств к стратегическому сотрудничеству, подчеркнув важность развития сотрудничества в области автомобильной и железнодорожной инфраструктуры и необходимость подписания соглашения. Присоединение Персидского залива к Черному морю в ближайшем будущем и необходимость создания совместного комитета между двумя министерствами служили основными вопросами на встрече.

Ссылаясь на важность отношений двух стран и позицию Армении в Евразийском союзе, армянская сторона также выразила надежду, что ее страна сыграет позитивную роль в присоединении Персидского залива к Черному морю.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 6 =