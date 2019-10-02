Было изучено присоединение Персидского залива к Черному морю в Армении

Эслами на встрече с министром территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном также коснулся давних отношений между народами двух стран и воли двух правительств к стратегическому сотрудничеству, подчеркнув важность развития сотрудничества в области автомобильной и железнодорожной инфраструктуры и необходимость подписания соглашения. Присоединение Персидского залива к Черному морю в ближайшем будущем и необходимость создания совместного комитета между двумя министерствами служили основными вопросами на встрече.

Ссылаясь на важность отношений двух стран и позицию Армении в Евразийском союзе, армянская сторона также выразила надежду, что ее страна сыграет позитивную роль в присоединении Персидского залива к Черному морю.

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