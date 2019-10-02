2 окт. 2019 г., 08:37
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News Code: 83499736
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Министр нефти Ирана прибыл в Москву

Министр нефти Ирана прибыл в Москву

Москва, 2 октября, ИРНА - Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в среду утром прибыл в Москву, где примет участие в сессии "Российской энергетической недели-2019".

Российский лидер Владимир Путин примет участие в третьем Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Мероприятие будет проведено по теме «Энергетическое партнерство для устойчивого развития».
Зангане на полях мероприятия проведет встречу со своим российским коллегой Александром Новаком по вопросу сотрудничества Тегерана и Москвы.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Пленарное заседание в среду состоится в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Путин затронет наиболее острые проблемы глобальной энергетической повестки дня. Он расскажет о достижениях в сфере энергетики, перспективах национального ТЭК, масштабных задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы.


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