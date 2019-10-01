МИД Ирана призвал защищать СВПД от односторонности США

"Сотрудничество между Ираном и "4+1" (Россия, Китай, Франция, Британия и Германия) должны привести к падению стены санкций и политики односторонности США", сказал Аракчи, выступая на церемонии по случаю годовщины падения Берлинской стены в посольстве Германии в Тегеране.

"Мы вместе с европейскими странами, Россией и КНР пытались достичь сбалансированной договоренности, однако односторонность США привела к нарушению этого баланса", резюмировал высокопоставленный дипломат.

В понедельник президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что был сделан важный шаг по вопросу о подготовке формата обсуждений ядерной сделки с участием США в рамках 5+1. "Министры (иностранных дел стран-членов ядерной сделки) в формате группы "4+1" провели обсуждения, была осуществлена подготовка ко встрече в формате "5+1" (с участием США), и все стороны смогли договориться об этом", отметил Рухани.

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