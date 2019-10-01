1 окт. 2019 г., 20:52
Journalist ID: 2390
News Code: 83499552
0 Persons

Нидерланды и Иран обменялись мнениями по борьбе с наводнениями

Нидерланды и Иран обменялись мнениями по борьбе с наводнениями

Тегеран, 1 октября, ИРНА – Указав на недавние наводнения в Иране, посол Нидерландов в Иране Жак Вернер в понедельник заявил, что делегация из нидерландских экспертов по водной отрасли до следующего месяца приедут в Иран для рассмотрения путей расширения взаимодействий двух стран по управлению водой и наводнениями.


Посещая 15-ую международную выставку технологий обработки воды и очистки сточных вод в Тегеране, посол Нидерландов заявил, что Нидерланды в отличие от Ирана сталкиваются с проблемой водных ресурсов.
«Это может стать хорошей основой для развития двустороннего сотрудничества в области управления водными ресурсами в условиях засухи», добавил он.
Отмечая, что 60% территории Нидерландов находятся ниже уровня моря, он сказал, что несмотря на многие проблемы в водном секторе
Нидерланды добились хорошего прогресса в управлении водными ресурсами и достигли многих инноваций в этой области. Это будет хорошей возможностью для обмена информацией и сотрудничества между Ираном и Нидерландами.

*9392

Your Comment

You are replying to: .
2 + 0 =