Нидерланды и Иран обменялись мнениями по борьбе с наводнениями



Посещая 15-ую международную выставку технологий обработки воды и очистки сточных вод в Тегеране, посол Нидерландов заявил, что Нидерланды в отличие от Ирана сталкиваются с проблемой водных ресурсов.

«Это может стать хорошей основой для развития двустороннего сотрудничества в области управления водными ресурсами в условиях засухи», добавил он.

Отмечая, что 60% территории Нидерландов находятся ниже уровня моря, он сказал, что несмотря на многие проблемы в водном секторе

Нидерланды добились хорошего прогресса в управлении водными ресурсами и достигли многих инноваций в этой области. Это будет хорошей возможностью для обмена информацией и сотрудничества между Ираном и Нидерландами.

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