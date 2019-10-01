Рухани: безопасность в регионе может быть обеспечена только путем сотрудничества стран региона

Рухани и Путин на полях саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и положение в Ормузском проливе.

Другой темой переговоров Рухани и Путина стала инициатива иранского президента по обеспечению безопасности в зоне Персидского залива. "Эта инициатива предполагает взаимодействие по различным вопросам, включая энергетическую безопасность, свободу судоходства и беспрепятственный экспорт нефти", отметил Рухани.

По словам иранского президента, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является эффективной моделью решения международных проблем дипломатическим путем. "Для успешной реализации этого соглашения необходимо полное выполнение странами-участниками своих обязательств", подчеркнул он.

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