Иранский фильм "Дятел" стал победителем фестиваля в Сан-Франциско

"Дятел" в кинофестивале в США получил награды за "лучший фильм", "лучший режиссёр", "лучший актер", лучшую женскую роль" и "лучший сценарий".
Картина Бехруза Шойаби "Дятел" ранее получила приз Ассоциации киноведов и киножурналистов Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване.
"Дятел" рассказывает о наркоманке, которую бросил ее муж и решил снова жениться.
С 2008 года в Сан-Франциско проходит Фестиваль иранских фильмов. В кинофестивале покажут иранские фильмы.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409
Your Comment