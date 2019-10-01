Иранский фильм "Дятел" стал победителем фестиваля в Сан-Франциско

"Дятел" в кинофестивале в США получил награды за "лучший фильм", "лучший режиссёр", "лучший актер", лучшую женскую роль" и "лучший сценарий".

Картина Бехруза Шойаби "Дятел" ранее получила приз Ассоциации киноведов и киножурналистов Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване.

"Дятел" рассказывает о наркоманке, которую бросил ее муж и решил снова жениться.

С 2008 года в Сан-Франциско проходит Фестиваль иранских фильмов. В кинофестивале покажут иранские фильмы.

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