Доказательств причастности Тегерана к нападению на НПЗ Саудовской Аравии нет

"Те страны, кто обвиняют Тегеран в причастности к нападению на НПЗ в Саудовской Аравии просто не хотят признавать, что у йеменской армии есть военный потенциал для нанесения ракетных и беспилотных ударов", сказал Хатами во время телефонного разговора с новым министром обороны Японии Таро Коно.

Кроме того, глава минобороны Ирана поздравил экс-министра иностранных дел Японии с избранием на пост министра обороны Японии. При этом он выразил надежду на дальнейшее расширение отношений между Тегераном и Токио как по двусторонним, так и по международным вопросам.

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