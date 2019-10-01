1 окт. 2019 г., 18:24
Journalist ID: 2177
News Code: 83499395
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Доказательств причастности Тегерана к нападению на НПЗ Саудовской Аравии нет

Доказательств причастности Тегерана к нападению на НПЗ Саудовской Аравии нет

Тегеран, 1 октября. ИРНА — Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал беспочвенными обвинения в причастности Ирана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco, заявив, что никаких доказательств причастности Тегерана к атакам нет.

"Те страны, кто обвиняют Тегеран в причастности к нападению на НПЗ в Саудовской Аравии просто не хотят признавать, что у йеменской армии есть военный потенциал для нанесения ракетных и беспилотных ударов", сказал Хатами во время телефонного разговора с новым министром обороны Японии Таро Коно.

Кроме того, глава минобороны Ирана поздравил экс-министра иностранных дел Японии с избранием на пост министра обороны Японии. При этом он выразил надежду на дальнейшее расширение отношений между Тегераном и Токио как по двусторонним, так и по международным вопросам.

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