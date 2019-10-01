Рухани и Путин провели встречу в Ереване

"Поговорим о двусторонних вопросах, об СВПД, о ситуации в регионе, в том числе в Сирийской Арабской Республике", - сказал Путин на встрече с Рухани в Ереване после саммита ЕАЭС.

Иранский президент прибыл в понедельник в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"К счастью, двусторонние отношения между нашими странами прогрессируют, и, даже если мы будем встречаться каждую неделю, у нас всегда будет о чем поговорить". Он добавил, что на протяжении многих лет истории отношений России и Ирана стороны "достигли беспрецедентного уровня искренности", цитирует Рухани РИА Новости.

Иранский президент уточнил, что планирует обсудить с Путиным международные вопросы, а также проблематику двусторонних отношений. "Обе наши страны находятся в чувствительном регионе и, к сожалению, в последние недели мы видим негативные проявления здесь. И где бы мы ни взаимодействовали, наша конечная цель - это мир, стабильность и безопасность", подчеркнул Рухани.

Путин в свою очередь отметил, что президенты двух стран проводят встречи регулярно, но, учитывая динамику ситуации в регионе, а также двусторонние связи, "всегда есть о чем поговорить и что обсудить".

"Я с удовлетворением констатирую, что идет совместная работа по присоединению Ирана к работе Евразийского экономического союза. Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам. Она строится на базе основополагающих принципов международного права и основных положений Всемирной торговой организации", сказал Путин.

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