Рухани призвал противодействовать одностороннему подходу США

Мировая система основана на многосторонности и сотрудничестве всех членов международного сообщества", отметил Рухани. — В этой связи все страны обязаны выступать против односторонности в соответствии со своими международными обязательствами в целях поддержания мира, безопасности, стабильности и международного порядка".

"В последние годы США проводят односторонний подход, откровенно игнорируют собственные международные обязательства, выходят из международных и двусторонних соглашений, в том числе с Россией и Китаем", сказал Руахани.

По его словам, со стороны США были введены жесточайшие в истории бесчеловечные санкции против иранского народа. "Мы считаем, что мировому сообществу необходимо принять решительные меры по противодействию одностороннему, враждебному подходу США", указал президент.

Он подчеркнул, что принудительные меры США и использование доллара в качестве оружия приведут к экономическому терроризму и поставят под угрозу жизнь простых людей.

"Заседание Высшего Евразийского экономического совета — это хорошая возможность

обменяться мнениями по ряду международных и региональных вопросов", сказал иранский президент.

Развитие совместных экономических проектов между Ираном и ЕАЭС

Президент Рухани сказал, что Иран предлагает создать рабочую группу для развития совместных экономических проектов Ирана и ЕАЭС. "Предлагаю создать специальную рабочую группу между странами ЕАЭС и Ираном для реализации совместных экономических проектов", указал он.

По его словам, Тегеран приветствует любое сотрудничество со странами ЕАЭС в банковской, финансовой и инвестиционной сферах.

Кроме того, Рухани пригласил инвесторов из ЕАЭС использовать большой потенциал Ирана для транзита товаров через территорию страны. "Иранские порты в Каспийском море, Индийском океане и Персидском заливе, железные и автомобильные дороги на территории страны и безопасная обстановка представляют возможность для транзита через Иран для соседних стран", заметил президент.

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