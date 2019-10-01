Расширение отношений с азиатскими странами является одним из приоритетов внешней политики Ирана

"Отношения между Ираном и Сингапуром преодолели идеологические и культурно-исторические различия, и в настоящее время между двумя странами сформирована конструктивная и устойчивая модель взаимодействия", заявил Рухани на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване.

Иранский президент подчеркнул, что экономическое взаимодействие Ирана и Сингапура пока не соответствует высокому уровню политических отношений.

Иранский президент также назвал сотрудничества Ирана и Сингапура в рамках ЕАЭС станет хорошей возможностью укрепить наши торгово-экономические отношения.

Кроме того, Рухани подчеркнул, что Иран выступает за мир и стабильность в регионе. В этой связи мы пригласили страны регина Персидского залива в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов", указал президент.

Он напомнил, что цель "Коалиции надежды" — повышение стабильности и поддержание мира, прогресс и процветание всех жителей бассейна Ормузского пролива.

Рухани подчеркнул, что кризис в регионе Персидского залива не имеет никакого военного решения, "мы должны решить кризис в регионе только политическим путем", уточнил иранский президент.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409