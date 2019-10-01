Санаи назвал создание зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС историческим событием

"Для Ирана это очень важный договор, он принесет большую пользу экономике нашей страны и нашему народу, как и народам государств ЕАЭС", написал Санаи в Twitter.

"Соглашение об образовании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС начнет действовать в октябре, и более 500 наименования наших товаров будут пользоваться особыми преференциальными условиями", заявил Глава дипмиссии, добавив, что при правильном планировании это дает историческую возможность увеличить объем экспорта нашей страны в шесть стран региона.

Санаи подчеркнул, что переговоры шли непросто, но результат налицо.

Сегодня в столице Армении проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров 8 стран, в том числе президента Ирана Хасана Рухани. Президент Ирана стал почетным гостем на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Высший Евразийский экономический совет — наднациональный орган Евразийского экономического союза и был основан в 2014 году. В Высший Евразийский экономический совет входят главы России, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

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