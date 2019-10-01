Иран приветствует урегулирование разногласий с Саудовской Аравией

"Мы приветствуем урегулирование разногласий с Саудовской Аравией путем диалога, так как этот диалог способствует разрешению проблем в областях политики и безопасности", добавил он.

Иранский спикер также пригласил всех прибрежных стран региона к коалиции на Персидском заливе.

"Мы рекомендуем йеменцам принять предложение о прекращении войны, также мы говорим, что прекращение войны в интересах Саудовской Аравии", отметил Лариджани.

По его словам, снятие санкций является предварительным условием для диалога с США.

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