1 окт. 2019 г., 15:41
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News Code: 83499198
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Иран приветствует урегулирование разногласий с Саудовской Аравией

Иран приветствует урегулирование разногласий с Саудовской Аравией

Тегеран, 1 октября, ИРНА - Спикер иранского парламента Али Лариджани в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что Иран открыт к диалогу с Саудовской Аравией.

"Мы приветствуем урегулирование разногласий с Саудовской Аравией путем диалога, так как этот диалог способствует разрешению проблем в областях политики и безопасности", добавил он.
Иранский спикер также пригласил всех прибрежных стран региона к коалиции на Персидском заливе.
"Мы рекомендуем йеменцам принять предложение о прекращении войны, также мы говорим, что прекращение войны в интересах Саудовской Аравии", отметил Лариджани.
По его словам, снятие санкций является предварительным условием для диалога с США.

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