Рухани назвал Каспийское море морем дружбы и мира

Рухани на встрече с Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Тегеран приветствует расширение всеобщих отношений с Нур-Султаном в областях политики, экономики, науки и культуры, добавив, что начало сотрудничества Ирана с ЕАЭС подготовит почву для развития экономических связей членов союза, в частности Ирана и Казахстана.
Иранский президент также призвал к активизации потенциалов двух стран в различных экономических областях, заявив о дружественных связях Ирана и Казахстана.
Назвав значимым соглашение о правовом режиме Каспийского моря, Рухани подчеркнул необходимость реализации этого соглашения в целях интересов прикаспийских стран.
Он также заявил о готовности Ирана для сотрудничества в области сохранения окружающей среды Каспийского моря и использования прикаспийских стран достопримечательностей этого моря.
Рухани также назвал большим шагом подключение железной дороги Ирана и Казахстана через Инче бурун.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, призвал к развитию всестороннего сотрудничества с Ираном.
Он заявил, что Казахстан приветствует присутствие Ирана в ЕАЭС как новый экономический партнер союза.
Тегеран, 1 октября, ИРНА – Каспийское море должно стать морем дружбы и мира для прикаспийских стран без присутствия иностранных сил. Об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани.
Рухани на встрече с Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Тегеран приветствует расширение всеобщих отношений с Нур-Султаном в областях политики, экономики, науки и культуры, добавив, что начало сотрудничества Ирана с ЕАЭС подготовит почву для развития экономических связей членов союза, в частности Ирана и Казахстана.
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