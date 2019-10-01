1 окт. 2019 г., 14:48
Journalist ID: 2388
News Code: 83499080
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Более одной тонны наркотиков было изъято на юге Ирана

Более одной тонны наркотиков было изъято на юге Ирана

Захедан, 1 октября, ИРНА - 1338 кг наркотиков было обнаружено в иранском Хаше, заявил заместитель командира полиции провинции систан и Белуджестан генерал Ахмад Тахери.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-следственных действий полиция провинции узнала о перевозе партии наркотиков с южных городов страны в Хаш", - отметил он.

После вооруженного столкновения полиция арестовала двух членов контрабанды и перехватила 1338 кг наркотиков.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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