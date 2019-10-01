Рухани поздравил с 70-летием образования Китая

Иранский президент во вторник поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с национальным праздником, отметив, что долгосрочная перспектива исторических отношений двух стран, общие культурные традиции и международные события привели к тому, что двусторонние связи носят стратегический характер.

"Уверен, что Иран и Китай благодаря вашим усилиям будут продвигать общие интересы в целях международного мира и стабильности", отметил Рухани.

День образования Китайской Народной Республики — главный государственный праздник Китая, который отмечается каждый год 1 октября.

Создатель современного китайского государства Мао Цзэдун 1 октября 1949 года на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине сообщил об образовании КНР. 2 декабря центральное народное правительство издало постановление об объявлении 1 октября национальным праздником.

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